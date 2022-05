La VF improvisée Café Théâtre le 57, 7 mai 2022, Toulouse.

La VF improvisée

du samedi 7 mai au samedi 4 juin à Café Théâtre le 57

A la Bulle Carrée, depuis 10 ans, nous improvisons en direct les doublages d’extraits de films dans notre spectacle Impro Ciné. Ces séquences courtes sont systématiquement plébiscitées par notre public qui en réclame toujours plus. Pour le plus grand plaisir du public et des comédien.ne.s, nous avons donc décidé d’offrir désormais un format plus long à ces doublages improvisés: la VF improvisée! Tout y passe : films des années 50, 60, 70, 80, films hollywoodiens ou bollywoodiens, en couleur ou en noir et blanc, séries TV, soaps, télénovelas, émissions littéraires poussiéreuses, sports décalés, documentaires oubliés pour de bonnes raisons,… Tous ses extraits, les doubleur.se.s improvisateur.trice.s ne les ont jamais vus (si, si, on vous le jure) et c’est ça qui les amuse! Venez assister à cet instant éphémère unique qui hélas ne marquera pas l’Histoire du Cinéma, mais sûrement votre mémoire ! durée : 1h

12/10* en prévente (*+frais de réservation) 14/12€ sur place

Vous connaissez la Classe Américaine (Le Grand Détournement) ? Ce téléfilm parodique, des années 90, compile plusieurs extraits de films en leur offrant un doublage inédit et hilarant. On est fans!

Café Théâtre le 57 57 Boulevard des Minimes Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:45:00 2022-05-07T21:45:00;2022-06-04T20:45:00 2022-06-04T21:45:00