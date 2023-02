LA VEUVE JOYEUSE LE PREO, 29 avril 2023, OBERHAUSBERGEN.

LA VEUVE JOYEUSE LE PREO. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

SPL ILLIADE (L.1/1120355/56/57) présente : ce spectacle. A l’ambassade de Marsovie, on fête l’anniversaire du souverain et l’on attend surtout l’arrivée de Missia Palmieri, une riche veuve, dont la fortune ne doit pas sortir du pays. La solution : la remarier à un Marsovien. Ce sera le prince Danilo, attaché d’ambassade qui passe davantage de temps chez Maxim’s qu’à son bureau. Danilo et Missia se sont aimés jadis, mais la jeune fille était pauvre et l’oncle de Danilo a empêché leur mariage…Réservations PMR : 03.88.65.31.06

LE PREO OBERHAUSBERGEN 5 RUE GAL DE GAULLE Bas-Rhin

Réservations PMR : 03.88.65.31.06

