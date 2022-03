La Veuve Joyeuse – Franz Lehár Marseille 1er Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La Veuve Joyeuse – Franz Lehár Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-04-16 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-17 Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Opérette viennoise ou féerie parisienne ? Les deux !



Entre valses, filles légères, cancan et soirées chez Maxim’s, La Veuve Joyeuse, créée en 1905, fait couler un champagne très français.



Et pour cause : l’œuvre s’inspire d’une pièce d’Henri Meilhac qui, avec Ludovic Halévy, livra entre autres ses meilleurs textes à Offenbach. Pour sa chère ville de Marseille, Olivier Lepelletier en fera le plus chic des vaudevilles.



OPÉRETTE EN 3 ACTES

Livret de Victor LÉON et Léo STEIN d’après la comédie de Henri MEILHAC

Création à Vienne, Théâtre An Der Wien, le 30 décembre 1905

Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 20 janvier 2019



Direction musicale Bruno MEMBREY

Mise en scène Olivier LEPELLETIER

Chorégraphie Esmeralda ALBERT



Avec Charlotte DESPAUX, Caroline GÉA, Carole CLIN, Simone BURLES, Anas SÉGUIN, Samy CAMPS, Olivier GRAND, Grégory JUPPIN, Jean-Christophe BORN, Florent LEROUX ROCHE, Antoine BONELLI, Jean-Luc ÉPITALON, Michel DELFAUD



Orchestre de l’Odéon

Chœur Phocéen





••• Autour du spectacle

L’OPÉRETTE RETROUVE L’ALCAZAR

SAMEDI 9 AVRIL 17H

Retrouvez toute l’équipe de LA VEUVE JOYEUSE

Salle de conférence de l’Alcazar, Bibliothèque Municipale de Marseille.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale – 58, cours Belsunce – 13001 Marseille

Qui dit Franz Lehár pense d’abord Veuve Joyeuse. Valeur sûre du répertoire de la maison, la mise en scène d’Olivier Lepelletier garantira encore la fortune de Missia Palmieri.

http://odeon.marseille.fr/

Opérette viennoise ou féerie parisienne ? Les deux !



Entre valses, filles légères, cancan et soirées chez Maxim’s, La Veuve Joyeuse, créée en 1905, fait couler un champagne très français.



Et pour cause : l’œuvre s’inspire d’une pièce d’Henri Meilhac qui, avec Ludovic Halévy, livra entre autres ses meilleurs textes à Offenbach. Pour sa chère ville de Marseille, Olivier Lepelletier en fera le plus chic des vaudevilles.



OPÉRETTE EN 3 ACTES

Livret de Victor LÉON et Léo STEIN d’après la comédie de Henri MEILHAC

Création à Vienne, Théâtre An Der Wien, le 30 décembre 1905

Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 20 janvier 2019



Direction musicale Bruno MEMBREY

Mise en scène Olivier LEPELLETIER

Chorégraphie Esmeralda ALBERT



Avec Charlotte DESPAUX, Caroline GÉA, Carole CLIN, Simone BURLES, Anas SÉGUIN, Samy CAMPS, Olivier GRAND, Grégory JUPPIN, Jean-Christophe BORN, Florent LEROUX ROCHE, Antoine BONELLI, Jean-Luc ÉPITALON, Michel DELFAUD



Orchestre de l’Odéon

Chœur Phocéen





••• Autour du spectacle

L’OPÉRETTE RETROUVE L’ALCAZAR

SAMEDI 9 AVRIL 17H

Retrouvez toute l’équipe de LA VEUVE JOYEUSE

Salle de conférence de l’Alcazar, Bibliothèque Municipale de Marseille.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale – 58, cours Belsunce – 13001 Marseille

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-07-23 par