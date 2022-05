La Vétumonastérienne Vieil-Moutier, 22 mai 2022, Vieil-Moutier.

Vieil-Moutier Le Comité des fêtes de Vieil Moutier organisé le dimanche 22 mai “la Vétumonastérienne” à Vieil Moutier – la Calique

Course de 10 km et

relais mixte 5 km x 2 : 10h30 sur route et chemins

Course enfants 9h30

Randonnée pédestre à 10h

+33 6 71 84 09 51

Vieil-Moutier

