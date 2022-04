LA VERT’ATTITUDE Bassan, 9 mai 2022, Bassan.

LA VERT’ATTITUDE Bassan

2022-05-09 – 2022-05-15

Bassan Hérault Bassan

Fête de la Nature et des Jardins à Bassan:

– Lundi: 9h30 Place de la République “En marche pour mon village propre” Objectif zéro déchet

– Mardi: 10h Place de la République “Faune et flore: l’or de notre campagne”

– Mercredi: 14h et 21h Avenue des Bassins (réservoir d’eau potable) “La vie secrète des insectes”

– Jeudi: 14h et 16h30 “Sous le sol…des trésors à découvrir”

– Vendredi: 9h et 17h Espace de la Pinède “Je soigne ma garrigue et j’apprends des arbres”

– Samedi: 17h “créons nos flacons d’Elixir de beauté et d’hygiène”

– Dimanche: Journée festi’verte de 9h à 16h sur la Passejada: exposants, producteursn associations, ateliers pour petits et grands…

Fête de la Nature et des Jardins à Bassan: de nombreuses sorties, des ateliers pour tous, des balades pédagogiques! Aux arbres citoyens

+33 4 67 36 10 67

