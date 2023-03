La matiere à l’honneur La verriere Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

La matiere à l'honneur 27 mars – 2 avril La verriere Pour les passionnés d'artisanat ou de travaux manuels, je vous propose à travers ce stage de découvrir les différentes techniques de bijouterie sur métal : scier, limer, souder (brasure), texturer sur métal, polir…vous pourrez également travailler le cristal de synthèse, pour découvrir l'univers du bijou créateur. Lors des stages, je vous proposerai plusieurs collections à réaliser (voir catalogue). Vous pourrez travailler le laiton ou le cuivre ainsi que le cristal de synthèse. Lors de l'atelier vous pouvez réaliser des boucles d'oreilles, un pendentif, un bracelet, une bague ou bien un porte-clés….vous repartez avec votre bijou à la fin de l'atelier. Si vous avez des envies de bijou particulier n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Pour toute question ou inscription merci de me contacter sur messager ou par mail contact@desmee.fr La verriere 38 rue François Mitterrand Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

2023-03-27T20:00:00+02:00 – 2023-03-27T20:30:00+02:00

2023-04-02T20:00:00+02:00 – 2023-04-02T21:30:00+02:00

