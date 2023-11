Servir les riches. Les domestiques chez les grandes fortunes La Verrière Lille, 17 novembre 2023, Lille.

Servir les riches. Les domestiques chez les grandes fortunes Vendredi 17 novembre, 19h00 La Verrière Entrée libre

Invisible mais présent quotidiennement au service des grandes fortunes, le personnel de maison, gouvernantes, majordomes, femmes de chambre et de ménage, lingères, nannies, cuisiniers ou chauffeurs travaillent du matin au soir, et souvent la nuit, pour satisfaire les besoins et désirs des millionnaires qui les emploient à leur domicile. Ce livre lève le voile sur les relations intimes et ambivalentes entre ceux qui servent et ceux qui sont servis. Il éclaire les ressorts d’une cohabitation socialement improbable, faite de domination et de résistances. Alizée Delpierre démonte les mécanismes d’une certaine « exploitation dorée « qui peut faire rêver ceux qui y voient une opportunité d’ascension sociale.

La Verrière Rue Alphonse Mercier Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

