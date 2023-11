Cet évènement est passé Des femmes philosophes, des femmes qui enseignent La Verrière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Des femmes philosophes, des femmes qui enseignent La Verrière Lille, 17 novembre 2023, Lille. Des femmes philosophes, des femmes qui enseignent Vendredi 17 novembre, 16h30 La Verrière Entrée libre A. Bonnet a publié une histoire sociale inédite des femmes philosophes sur la période 1880-1949. S. Dauphin la resitue au sein de l’histoire de des femmes enseignantes depuis le XVIe siècle. Ces deux ouvrages mettent en valeur les parcours individuels et collectifs suivis par les femmes pour vaincre les résistances tout autant institutionnelles que symboliques pour accéder au statut de « professeure ». En parallèle d’un combat féministe, l’accès aux diplômes et concours leur permet d’accéder à une carrière qui leur assure une indépendance financière, mais aussi les outils d’une émancipation intellectuelle. La Verrière Rue Alphonse Mercier Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vendredi 17 novembre, 16h30 La Verrière Lille

