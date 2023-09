Nuit de la Madeleine 10 ème édition La Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs, 7 octobre 2023, Saint-Nicolas-des-Biefs.

Saint-Nicolas-des-Biefs,Allier

Marche et course nocturnes. Quatre parcours : 5 km, 12 km, 19 km, 27 km.

Inscriptions en ligne ou par flyer, date limite jeudi 5 octobre inclus. Majoration (5€) pour inscription sur place..

2023-10-07 19:30:00 fin : 2023-10-07 00:00:00. .

La Verrerie Salle du foyer de ski de fond

Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Night walk and run. Four routes: 5 km, 12 km, 19 km, 27 km.

Registration online or by flyer, deadline Thursday October 5 inclusive. Surcharge (5?) for on-site registration.

Caminata y carrera nocturna. Cuatro recorridos: 5 km, 12 km, 19 km, 27 km.

Inscripción en línea o mediante folleto, fecha límite jueves 5 de octubre inclusive. Cargo adicional (5?) por inscripción in situ.

Nächtliche Wanderung und Lauf. Vier Strecken: 5 km, 12 km, 19 km, 27 km.

Anmeldung online oder per Flyer, Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 5. Oktober. Aufschlag (5?) für Anmeldungen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-06 par Vichy Destinations