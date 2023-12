Vin chaud à la Maison du Tourisme et du Vin de Pauillac La Verrerie Pauillac, 1 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

La Maison du Tourisme et du Vin fête Noël ! A cette occasion, venez partager un moment convivial autour d’un verre de vin chaud qui sera offert à chaque visiteur.

Vous pourrez vous initier de manière ludique à l’oenologie avec le jeu des arômes, découvrir le film « l’Assemblage parfait », tester le comptoir de dégustation de vins et profiter de la boutique et de sa vinothèque.

Sans réservation..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 18:00:00. EUR.

La Verrerie Maison du Tourisme et du Vin

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

The Maison du Tourisme et du Vin is celebrating Christmas! Come and share a convivial moment over a glass of mulled wine, which will be offered to every visitor.

You’ll also have the chance to learn about oenology in a fun way with the aroma game, discover the film « L’Assemblage Parfait », try out the wine-tasting counter and enjoy the boutique and its vinothèque.

No reservation required.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

La Maison du Tourisme et du Vin celebra la Navidad Venga a compartir un momento de convivencia con una copa de vino caliente, que se ofrecerá a todos los visitantes.

Podrá realizar una divertida iniciación a la enología con el juego de los aromas, ver la película « L’Assemblage parfait », probar el mostrador de degustación y aprovechar al máximo la tienda y su vinoteca.

No es necesario reservar.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Maison du Tourisme et du Vin feiert Weihnachten! Bei dieser Gelegenheit können Sie einen geselligen Moment bei einem Glas Glühwein verbringen, das jedem Besucher angeboten wird.

Sie können sich auf spielerische Weise mit dem Aromenspiel in die Önologie einführen lassen, den Film « L’Assemblage parfait » sehen, die Weinprobiertheke testen und von der Boutique und ihrer Vinothek profitieren.

Ohne Reservierung.

