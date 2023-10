Apéro à la Maison du Tourisme et du Vin La Verrerie Pauillac, 7 décembre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Venez profiter d’un apéro en famille ou entre amis dans une ambiance cosy à la Maison du Tourisme et du Vin.

Vous pourrez déguster un verre de vin rouge accompagné de sarments du Médoc pour les becs sucrés, ou de chips à la truffe pour ceux qui préfèrent le salé.

Sans réservation..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 20:30:00. EUR.

La Verrerie Maison du Tourisme et du Vin

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy an aperitif with family or friends in a cosy atmosphere at the Maison du Tourisme et du Vin.

Enjoy a glass of red wine with sarments du Médoc for those with a sweet tooth, or truffle potato chips for those who prefer savoury dishes.

No reservation required.

Venga a disfrutar de un aperitivo en familia o entre amigos en un ambiente acogedor en la Maison du Tourisme et du Vin.

Disfrute de una copa de vino tinto con sarments du Médoc para los más golosos, o de patatas fritas con trufa para los que prefieran platos salados.

No es necesario reservar.

Genießen Sie einen Aperitif mit der Familie oder mit Freunden in einer gemütlichen Atmosphäre im Maison du Tourisme et du Vin.

Sie können ein Glas Rotwein mit Weinreben aus dem Médoc für die Süßschnäbel oder Trüffelchips für diejenigen, die es lieber herzhaft mögen, genießen.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Médoc-Vignoble