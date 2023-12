Un jour, un vigneron La Verrerie Pauillac, 4 septembre 2023, Pauillac.

Pauillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-04 11:00:00

fin : 2023-09-04 18:00:00

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Un viticulteur vous donne rendez-vous à la Maison des vins de Pauillac pour parler de son vin et vous offrir une dégustation gratuite.

Pour l’achat de 12 bouteilles identiques, le viticulteur vous offre la 13ème !

Sans réservation..

La Verrerie Maison du tourisme et du vin

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Médoc-Vignoble