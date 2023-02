Découvrez les souffleurs de verre à La Verrerie de Biot La Verrerie de Biot, 27 mars 2023, Biot.

La halle des verriers et l’Ecomusée du Verre

La Verrerie de Biot chemin des combes 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Les démonstrations à partir d’un atelier vivant : la halle des verriers

Rien ne remplacera jamais la transmission par le geste et la parole, c’est pourquoi, une équipe de maîtres-verriers présente leur savoir-faire à partir d’une halle, telle qu’elle existait à l’époque de sa fondation en 1956.

Toutes les étapes de fabrication d’une pièce de verrerie sont présentées aux visiteurs depuis le cueillage par le gamin (apprenti-verrier) jusqu´à sa finition par le maître-verrier.

Ces démonstrations apportent, ainsi, la dimension humaine à l’aventure du verre à travers ceux qui le fabriquent et renforcent l’authenticité des présentations qui suscitent le plaisir de la découverte et l’étonnement de voir les gestes ancestraux ressuscités.

• La visite libre et gratuite de L’Ecomusée du Verre

L’Ecomusée retracent l’histoire fascinante du verre à partir d’un itinéraire à travers le temps et la matière partant du sable et s’achevant sur les productions en verre bullé et coloré.



LA VERRERIE DE BIOT