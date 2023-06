Activités botaniques et concert dans les jardins de la Verrerie La Verrerie Arles, 4 juin 2023, Arles.

Activités botaniques et concert dans les jardins de la Verrerie Dimanche 4 juin, 09h30 La Verrerie entrée libre et ateliers gratuits pour les adhérents (adhésion à partir de 1€)

Les rendez-vous des jardins à la Verrerie, c’est un dimanche une fois par mois l’occasion de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous ! ?

À l’occasion des rendez-vous aux jardins de la DRAC PACA, les jardins du tiers-lieu seront mis à l’honneur et en musique ?

Au programme :

? 9h30 – 16h30 : Chantier kerterre avec Léa, facilitatrice éco-chantier, pour s’initier à l’éco-construction (dès 15 ans, en continu sur la journée ouvert aux amateurs)

? 9h30 – 11h45 : Balades botaniques à la découverte des plantes sauvages comestibles avec Nicole, botaniste bénévole (tout public*, 45 minutes)

?10h – 16h45 : Atelier initiation à l’électricité avec Stéphane Rougon, bricoleur et réparateur bénévole , qui apprendra aux plus petits les bases de l’électricité (dès 6 ans*, 45 minutes)

? 14h – 16h : Création carte florale pour la fête des mères, avec Marie Blachier créatrice spécialisée en art-journaling de l’Âme du fait-main (dès 5 ans, 30 minutes)

? 17h – 17h45 : Concert de piano dans les jardins, avec Tom, pianiste ami du tiers-lieu

>> Plus d’informations sur le site

>> Inscriptions sur la billetterie en ligne ou à programmation@laverreriearles.fr

La Verrerie Chemin de la Verrerie, 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0624352169 https://laverreriearles.fr https://www.facebook.com/destinationtierslieu;https://media.laverreriearles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/vers-un-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/rendez-vous-des-jardins-du-4-juin-2023?_ga=2.189746283.13866851.1684744976-1251860745.1678788976 »}, {« type »: « link », « value »: « https://laverreriearles.fr/rendez-vous-des-jardins-du-dimanche-4-juin-2/ »}, {« type »: « email », « value »: « programmation@laverreriearles.fr »}] [{« link »: « https://laverreriearles.fr/rendez-vous-des-jardins-du-dimanche-4-juin-2/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/vers-un-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/rendez-vous-des-jardins-du-4-juin-2023?_ga=2.189746283.13866851.1684744976-1251860745.1678788976 »}, {« link »: « mailto:programmation@laverreriearles.fr »}] Lieu de patrimoine exceptionnel, à la fois bâti (archéologique, moderne et contemporain) et paysager. Rare stationnement à proximité – Bus n°4 – 15 minutes à pied de la gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©françoiselacotte