« COLLECTIF PROTOCOLE ET CÉDRIC PARIZOT : une anthropologie jonglée du quartier de Rochebelle » La Verrerie Alès Catégories d’Évènement: Alès

Gard « COLLECTIF PROTOCOLE ET CÉDRIC PARIZOT : une anthropologie jonglée du quartier de Rochebelle » La Verrerie Alès, 16 septembre 2023, Alès. « COLLECTIF PROTOCOLE ET CÉDRIC PARIZOT : une anthropologie jonglée du quartier de Rochebelle » Samedi 16 septembre, 17h00 La Verrerie Gratuit. Entrée libre. La Verrerie d’Alès est l’une des 13 institutions françaises labellisées Pôle National Cirque. Elle tire son nom de La Verrerie de Rochebelle dont elle occupe désormais l’ancien grand four à verre noir et à cristal construit en 1807, actuellement en cours de rénovation, qui est l’un des rares vestiges de l’industrie verrière française du début du XIXe siècle Pour ces Journées européennes du patrimoine la Verrerie vous propose une sortie de résidence:

« COLLECTIF PROTOCOLE ET CÉDRIC PARIZOT : une anthropologie jonglée du quartier de Rochebelle ».

Patrimoine Vivant ? Venez assister à une méta-restitution d’une exploration anthropologique et jonglée du quartier de Rochebelle qui s’est tenue en plusieurs temps depuis 3 ans avec le regard circonstancié de Cédric Parizot, anthropologue. La Verrerie Chemin de Saint Raby, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 http://www.polecirqueverrerie.com https://www.instagram.com/laverrerieales/;https://www.facebook.com/laverreriedales Implantée dans un ancien four à verre et à cristal bâti en 1788 puis transformée dès les années 1900 en ateliers mécaniques, ateliers de réparation, hangars, logements ouvriers et forges, La Verrerie d’Alès est l’une des 12 structures de France détentrices du label Pôle National Cirque. Dédiée principalement au soutien à la création de spectacles de cirque contemporain, la Verrerie d’Alès accueille chaque année une trentaine de compagnies. Parallèlement, elle programme des spectacles de cirque à Alès mais aussi en région Occitanie en lien avec de nombreux partenaires culturels. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Seoul StreetArts festival Détails Catégories d’Évènement: Alès, Gard Autres Lieu La Verrerie Adresse Chemin de Saint Raby, 30100 Alès Ville Alès Departement Gard Lieu Ville La Verrerie Alès

La Verrerie Alès Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ales/