La vérité vraie sur le Dahut

« Jamais personne n’a pu apporter les preuves de la non-existence du Dahut ! Et ensuite, les preuves avaient fatigué la vérité. » Jacques Bourdon.Présent dans le monde entier, c’est au Dahut savoyard que l’on doit la création des trottoirs. Il y a fort longtemps, l’animal, avec ses pattes plus courtes d’un côté, descendait parfois de la montagne pour se rapprocher des habitations. Pour le protéger et éviter qu’il ne perde l’équilibre, les villageois savoyards ont surélevé le bord des rues. Il pouvait ainsi cabrioler sans risque. Doux mais craintif, souvent rare, inscrit sur la liste rouge des espèces menacées en France, le Dahut demeure difficilement observable. Cependant, Jaques Bourdon, Directeur de la maison d’édition La Fontaine de Siloé, réputée pour son sérieux, publie en novembre 2015 une monographie amplement illustrée par deux artistes savoyardes (Amélie Delmotte et Julie Wintz-Litty). L’ouvrage, écrit par Jean-Marie Gueyraud, crédibilisé par le professeur Marcel S. Jacquat, ancien Directeur du Muséum d’Histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds (Suisse) et Directeur-fondateur du Laboratoire international de dahutologie systématique et fonctionnelle, accrédite l’existence de cet animal sauvage.Le Dahut existe-t-il vraiment ? Telle une visite d’un muséum d’histoire naturelle, l’exposition réalisée par Amélie Delmotte sur une idée de Savoie-biblio en apporte les preuves irréfutables. Tout, vous saurez enfin tout sur le Dahut, seul mammifère à pondre et à couver ses oeufs… « Le Dahut est beau, le Dahut est vrai ».

Médiathèque de Reignier-Esery, Reignier-Ésery



Dates:

20-22 janvier 2022