**L’association Rotary Club de Blagnac organise une soirée théâtre au Petit théâtre de la Chapelle Saint-Exupère à Blagnac, avec le concours des Couleurs de la Comédie et de la Mairie de Blagnac, au profit d’actions locales à caractère social et caritatif.** **La troupe des Couleurs de la Comédie jouera la pièce “La Vérité”** de Florian Zeller avec une mise en scène de Gilles De Boério et Francis Daguier : Michel Corinne Farrère : Alice Yolande Astruc : Laurence Bernard Cazaux : Paul Technique : Benoit Detoeuf **L’histoire :** Michel est un fieffé menteur. Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa maîtresse qui se trouve être son meilleur ami, il se laisse aller à un mensonge, puis un autre, un troisième, un quatrième… pour finalement découvrir la vérité. Voltaire a dit «Le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal. C’est une très grande vertu quand il fait du bien». Pas sûr que Michel en ressorte gagnant…. Tel est pris qui croyait prendre… **Réservation :** 06 88 41 48 34 ou [[contact@rotary-blagnac.fr](mailto:contact@rotary-blagnac.fr)](mailto:contact@rotary-blagnac.fr) **Ouverture des portes :** 19h30 **Spectacle :** 20h30

Tarif adulte : 12€ – Tarif enfant de 12 ans et moins : 8€

Le Petit Théâtre de la Chapelle Saint-Exupère rue cantayre Blagnac Haute-Garonne



