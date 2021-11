Albi Fondation du Bon Sauveur d'Alby Albi, Tarn La Vérité : le théâtre au service du caritatif Fondation du Bon Sauveur d’Alby Albi Catégories d’évènement: Albi

le samedi 29 janvier 2022 à 21:00

La compagnie de théâtre amateur « Les Couleurs de la Comédie » sera sur les planches pour interpréter la pièce la « Vérité » au profit de « Pour un sourire d’enfant », une ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers au Cambodge. L’histoire ? Celle de Michel un menteur invétéré. Écartelé entre sa femme, sa maîtresse et le mari de sa celle-ci, qui se trouve être son meilleur ami, il se laisse aller à un mensonge, puis un autre, un troisième, un quatrième,…Cette comédie de Florian Zeller revisite le vaudeville dans un chassé-croisé de personnages où le menteur se prend les pieds dans le tapis ! Retournements de situation et révélations incroyables, sont au cœur de cette pièce moderne, drôle et bien ficelée. A voir à l’auditorium de la fondation du Bon Sauveur. Réservations.

Tarifs : 13/8€.

Rire et faire une bonne action en même temps ? C’est possible ! Direction l’auditorium de la fondation du Bon Sauveur le 29 janvier à 21h. Fondation du Bon Sauveur d’Alby 7 Rue de Lavazière 81000 Albi Albi Tarn

