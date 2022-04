LA VERITABLE HISTOIRE DES FEES DE COTTINGLEY – Centre de l’Imaginaire Arthurien, 21 avril 2022, .

LA VERITABLE HISTOIRE DES FEES DE COTTINGLEY – Centre de l’Imaginaire Arthurien

2022-04-21 – 2022-04-21

Les fées de Cottingley est une célèbre série de photographies de fées prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes filles anglaises vivant dans la région du Yorkshire en Angleterre.

Cette affaire mondialement connue qui passionna le grand Conan Doyle, est un véritable questionnement sur notre rapport à l’imaginaire et à la féerie. Accompagné de queques notes de harpe, plongez dans le mystère avec Pierre Dubois, le célèbre elficologue, en compagnie de Claudine Glot, autrice et présidente du Centre Arthurien.

Conférence de 18h30 à 20h

Tout public

De 3 à 5 €

Au Théâtre Elisabéthain

Les fées de Cottingley est une célèbre série de photographies de fées prises au début du XXe siècle par Elsie Wright et Frances Griffiths, deux jeunes filles anglaises vivant dans la région du Yorkshire en Angleterre.

Cette affaire mondialement connue qui passionna le grand Conan Doyle, est un véritable questionnement sur notre rapport à l’imaginaire et à la féerie. Accompagné de queques notes de harpe, plongez dans le mystère avec Pierre Dubois, le célèbre elficologue, en compagnie de Claudine Glot, autrice et présidente du Centre Arthurien.

Conférence de 18h30 à 20h

Tout public

De 3 à 5 €

Au Théâtre Elisabéthain

dernière mise à jour : 2022-04-17 par