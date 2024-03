LA VERITABLE HISTOIRE DE DRACULA – LA VERITABLE HISTOIRE THEATRE DE JEANNE Nantes, mercredi 16 octobre 2024.

La véritable histoire de DRACULAComédie de Jean-Marc Magnoni et Nicolas Desnoues, mise en scène par Nicolas Desnoues, avec Julien Guimon, Pascal Seguin, Olivier Troyon et Nicolas DesnouesEnfin à Nantes, le spectacle « sang pour sang » humour à frissonner de rire à partager en famille !Un voyage théâtral délirant dans l’humour, l’absurde et l’imaginaire : 4 comédiens et 15 personnages pour un voyage à la poursuite du plus célèbre des vampires à travers l’Europe, l’Angleterre et les sinistres montagnes de Transylvanie !Le descendant de Van Helsing a décidé de rétablir la vérité sur Dracula et décide de créer un spectacle grandiose avec d’énormes moyens. Mais, suite à une divergence avec son équipe, il se retrouve avec trois figurants et quelques décors.Les situations catastrophiques vont alors s’enchaîner à un rythme infernal dans la lignée du théâtre de tréteaux et cette délirante parodie traversera toutes les formes de la comédie du grand guignol au burlesque en passant par le vaudeville.Redécouvrez la légende de Bram Stocker plus drôle que vous ne l’avez jamais imaginée !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-16 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44