LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULA Compiègne, 31 décembre 2022, Compiègne SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Compiègne - Pierrefonds Tourisme Compiègne.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULA

1bis Place Saint-Jacques Compiègne Oise

2022-12-31 – 2022-12-31

Compiègne

Oise

Compiègne

35 35 Genre : Comédie déjantée

Auteur : Nicolas Desnoues, Jean-Marc Magnoni

Venez découvrir le mythe du plus célèbre des vampires !

L’arrière petit-fils de Van Helsing a décidé de rétablir la vérité sur l’histoire de son ancêtre et de son éternel ennemi : Dracula. Pour cela, il décide de créer un spectacle grandiose. Mais le soir de la première, suite à une divergence avec son équipe, il se retrouve seul avec trois figurants et quelques décors. Il décide tout de même de donner la représentation avec eux. Les situations catastrophiques vont alors s’enchaîner dans un rythme infernal. Dans un joyeux chaos hilarant, voyagez d’un battement de cil entre la Transylvanie et l’Angleterre.

Une quinzaine de personnages, de la magie, des explosions, un grand moment d’humour et d’absurde, voilà ce qui vous attend pour finir 2022 en beauté !

** Spectacle avec coupe de champagne **

Compiègne

