LA VERITABLE HISTOIRE DE D'ARTAGNAN CHAPITEAU, 12 mai 2023, Saint-BARTHELEMY. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 21:00. Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Cette épopée, inspirée des « Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas, apporte une vision décalée du roman, en présentant un D'Artagnan qui, à cause d'un quiproquo, devient une légende. Le véritable Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, n'est pas celui qu'on croit. Plus inspiré par la poésie que par l'art de la guerre, il n'a qu'une seule idée en tête : trouver le vers parfait, l'alexandrin absolu. Mais le destin a d'autres projets… Il place sur sa route trois mousquetaires tonitruants, un Louis XIII benêt, une Anne d'Autriche au parfum envoutant et un Duc de Buckingham désinvolte. Bien malgré lui, D'Artagnan s'embarque dans une épopée rocambolesque au cours de laquelle il devra se battre en duel, traverser la manche, braver les tempêtes, réapprendre l'anglais, côtoyer de près les dessous du pouvoir royal et, surtout, affronter ses propres démons.

