6ème fête de la Vergne La Vergne 86150 Moussac Moussac, 9 septembre 2023, Moussac.

Moussac,Vienne

La Vergne Environnement vous propose : 9h30 Randonnée 10km, 10h sortie LPO 3km, troc aux plantes, cuisson pain et grimoles, cochon à la broche et animation musicale.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:00:00. .

La Vergne Environnement offers: 9:30am 10km hike, 10am 3km LPO outing, plant swap, bread and grimole baking, spit-roasted pig and musical entertainment

La Vergne Environnement le invita a: caminata de 10 km a las 9.30 h, excursión de 3 km LPO a las 10 h, intercambio de plantas, horneado y escalada de pan, cerdo asado y animación musical

La Vergne Environnement bietet Ihnen: 9.30 Uhr Wanderung 10km, 10 Uhr LPO-Ausflug 3km, Pflanzenbasar, Brotbacken und Krimskrams, Schwein am Spieß und musikalische Unterhaltung

Mise à jour le 2023-08-16 par ACAP