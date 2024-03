La Verdondine 2024 Espace concorde Montréverd, samedi 20 avril 2024.

La Verdondine 2024 Marche gourmande ou balade barbecue Samedi 20 avril, 18h00 Espace concorde Sur inscription. Marche gourmande adulte : 20 €, enfant : 9 € / Balade barbecue adulte : 15€, enfant : 8 €.

Sur un parcours de 11 km, choisissez :

– la marche gourmande ou

– la balade barbecue

Espace concorde saint sulpice le verdon 85260 Montréverd Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire

OGEC Saint-Sulpice-le-Verdon APEL Saint-Sulpice-le-Verdon