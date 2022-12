Folk En Bœuf La Verdine News | Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Folk En Bœuf Mercredi 14 décembre, 19h00 La Verdine News | Nancy

Entrée gratuite

Les bœufs au bar sont de retour ! La Verdine News | Nancy 1 Rue Aristide Briand, 54000 Nancy Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100083370189294 »}] Pour cette première édition après quelques années d’interruption, nous avons opté pour la Verdine News.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083370189294

Vous avez la possibilité de commander des planches apéritive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T19:00:00+01:00

2022-12-14T22:00:00+01:00

