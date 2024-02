LA VÉRAND’A EXPOSITION Gignac, vendredi 9 février 2024.

LA VÉRAND’A EXPOSITION Gignac Hérault

La vérand’A vous présente une nouvelle exposition. Du 9 février au 3 mars vous pourrez découvrir les œuvres de Agnès Fadda, Laura Diou T. , Philippe Thuriet et Boudewijn Smit dans nos salles d’exposition. Le vernissage aura lieu le 9 février à 18h, et sera suivi d’une lecture de poésie de Gaston Couté, par Gérard Pinsard accompagné de Yves Gori (musicien) à 19h.

La vérand’A vous présente une nouvelle exposition. Du 9 février au 3 mars vous pourrez découvrir les œuvres de Agnès Fadda, Laura Diou T. , Philippe Thuriet et Boudewijn Smit dans nos salles d’exposition. Le vernissage aura lieu le 9 février à 18h, et sera suivi d’une lecture de poésie de Gaston Couté, par Gérard Pinsard accompagné de Yves Gori (musicien) à 19h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-03-03

Rue Louise Michel

Gignac 34150 Hérault Occitanie

L’événement LA VÉRAND’A EXPOSITION Gignac a été mis à jour le 2024-02-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT