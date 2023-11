Ella RABESON à Chennevière sur Marne (94) La Véranda Chennevières-sur-Marne, 4 novembre 2023, Chennevières-sur-Marne.

Avec sa voix d’une grande authenticité, Ella Rabeson étonne par la qualité de ses prestations et par sa présence scénique.

Elle présentera son nouvel album « Daddy’s Project – Tribute to Jeanot Rabeson« , album dans lequel la chanteuse rend hommage à son père, Jeanot Rabeson, pianiste de jazz décédé en septembre 2017.

https://youtu.be/9ihvi6OWizo

La Véranda 69 rue de Champigny 94430 Chennevières sur Marne Chennevières-sur-Marne 94430 Bords de Marne – Coteaux Nord Val-de-Marne Île-de-France 01 45 93 42 37

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:30:00+01:00

