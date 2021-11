Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès La Venue du Père Noël Saint-Germain-en-Coglès Saint-Germain-en-Coglès Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-en-Coglès

La Venue du Père Noël Saint-Germain-en-Coglès, 19 décembre 2021, Saint-Germain-en-Coglès. La Venue du Père Noël Saint-Germain-en-Coglès

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 13:00:00

Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès Venez à la rencontre du Père Noël ! L’Association Germ’Anim et cie en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes organise la venue du Père Noël à St Germain en Cogles. Rdv Place Chateaubriand, près de « votre marché » Au programme :

– Café, thé, vin chaud, madeleines au chalet du Père Noël

– Buvette, galette saucisses, crêpes, huitres à déguster sur place et à emporter

– Promenade en calèche à destination du village du Père Noël

– Photo des enfants avec le Père Noël dans son fauteuil (photos gratuites disponibles chez « votre marché » la semaine suivante)

– Ateliers créatifs de Noël animés par les jeunes du CMJ A partir du 24 novembre, le CMJ assure la décoration de la rue principale et de l’esplanade de la mairie, l’installation de la boîte aux lettres pour accueillir les lettres des enfants au Père Noël place Chateaubriand près « votre marché ». Gratuit. bannierlouis@orange.fr Venez à la rencontre du Père Noël ! L’Association Germ’Anim et cie en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes organise la venue du Père Noël à St Germain en Cogles. Rdv Place Chateaubriand, près de « votre marché » Au programme :

– Café, thé, vin chaud, madeleines au chalet du Père Noël

– Buvette, galette saucisses, crêpes, huitres à déguster sur place et à emporter

– Promenade en calèche à destination du village du Père Noël

– Photo des enfants avec le Père Noël dans son fauteuil (photos gratuites disponibles chez « votre marché » la semaine suivante)

– Ateliers créatifs de Noël animés par les jeunes du CMJ A partir du 24 novembre, le CMJ assure la décoration de la rue principale et de l’esplanade de la mairie, l’installation de la boîte aux lettres pour accueillir les lettres des enfants au Père Noël place Chateaubriand près « votre marché ». Gratuit. Saint-Germain-en-Coglès

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-en-Coglès Autres Lieu Saint-Germain-en-Coglès Adresse Ville Saint-Germain-en-Coglès lieuville Saint-Germain-en-Coglès