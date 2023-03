La Vente des Vins des Hospices de Nuits & ses festivités, 10 mars 2023, Vougeot Vougeot.

Chaque année, les organisateurs de l’événement choisissent de mettre à l’honneur leurs vins en proposant diverses animations pour les locaux. On retrouve alors au programme de la Vente des vins de Nuits-Saint-Georges :

> des dégustations de vins pour les professionnels et acheteurs particuliers : vendredi 10 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h30 – Samedi 11 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et dimanche 12 mars de 9h30 à 11h30

> le semi-marathon : le samedi 11 mars, parcours prestigieux au travers du centre-ville de Nuits-Saint-Georges, des vignes et du Clos de Vougeot. Animations et dégustations tout au long du parcours. Ambiance festive assurée. Sans oublier le 10 km et la course enfants. Randonnée Marche Nordique de 8.7 km.

> un dîner de gala « Nuit des Nuits » au caveau de la Maison de Nuits-Saint-Georges le samedi 11 mars à 20h

> un déjeuner officiel au Château du Clos-de-Vougeot le dimanche 12 mars à 12h

L’actrice Constance Dollé sera la marraine cette année et va parrainer l’association Les Blouses Roses, bénéficiaire de la pièce de charité de cette 62ème Vente des Vins des Hospices de Nuits.

Le Cellier du Château du Clos de Vougeot ouvrira ses portes pour accueillir l’événement phare de la Fête : la Vente aux enchères de la récolte 2022 du Domaine des Hospices de Nuits-Saint-Georges.

