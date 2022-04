La Venise Provençale : randonnée VTT et marche Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La Venise Provençale : randonnée VTT et marche Martigues, 8 mai 2022, Martigues. La Venise Provençale : randonnée VTT et marche Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

2022-05-08 07:30:00 07:30:00 – 2022-05-08 Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues Bouches-du-Rhône Au départ de Saint-Julien-les-Martigues, l’épreuve VTT comprend trois parcours : 23km, 33km et 45km. De collines en bord de mer, profitez des paysages qui s’offrent à vous et vous aurez peut-être la chance de croiser les chèvres du Rove.



Accueil dès 7h30.

Parcours 23km. Dénivelé 340m. Départ à 9h30.

Parcours 33km. Dénivelé 560m. Départ à 9h00.

Parcours 45km. Dénivelé 750m. Départ à 8h30.



Un parcours marche de 11km est également possible.

Marche 11km. Dénivelé 190m. Départ à 9h30.



Un tee-shirt offert pour chaque participant. Une compétition de VTT qui se déroule à Martigues. Sur trois distances, partez de Saint-Julien-les-Martigues pour une boucle à partir de 23km. Cette année, une épreuve de marche est proposée. contact@martiguescyclotourisme.fr http://www.martiguescyclotourisme.fr/ Au départ de Saint-Julien-les-Martigues, l’épreuve VTT comprend trois parcours : 23km, 33km et 45km. De collines en bord de mer, profitez des paysages qui s’offrent à vous et vous aurez peut-être la chance de croiser les chèvres du Rove.



Accueil dès 7h30.

Parcours 23km. Dénivelé 340m. Départ à 9h30.

Parcours 33km. Dénivelé 560m. Départ à 9h00.

Parcours 45km. Dénivelé 750m. Départ à 8h30.



Un parcours marche de 11km est également possible.

Marche 11km. Dénivelé 190m. Départ à 9h30.



Un tee-shirt offert pour chaque participant. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Ville Martigues lieuville Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

La Venise Provençale : randonnée VTT et marche Martigues 2022-05-08 was last modified: by La Venise Provençale : randonnée VTT et marche Martigues Martigues 8 mai 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône