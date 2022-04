La Vélorution à Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

La Vélorution à Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, 7 mai 2022, Mortagne-au-Perche. La Vélorution à Mortagne-au-Perche Stade de l’hippodrome de Mortagne-au-Perche Mortagne au perche Mortagne-au-Perche

2022-05-07 – 2022-05-07 Stade de l’hippodrome de Mortagne-au-Perche Mortagne au perche

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Atelier de réparation de vélo gratuit, exposition de vélos, buvette et défilé dans les rues de la ville pour inciter à la pratique du vélo, sensibiliser les automobilistes au partage de la route et prouver aux jeunes que l’on est capable de se rendre à l’école en vélo. Atelier de réparation de vélo gratuit, exposition de vélos, buvette et défilé dans les rues de la ville pour inciter à la pratique du vélo, sensibiliser les automobilistes au partage de la route et prouver aux jeunes que l’on est capable de se… antoinemenard_ajp@hotmail.com +33 7 87 00 77 40 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi94ZzXlaL3AhUxyoUKHU89DXIQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fmortagneentransition.wordpress.com%2F&usg=AOvVaw2uZbl1j5 Atelier de réparation de vélo gratuit, exposition de vélos, buvette et défilé dans les rues de la ville pour inciter à la pratique du vélo, sensibiliser les automobilistes au partage de la route et prouver aux jeunes que l’on est capable de se rendre à l’école en vélo. Stade de l’hippodrome de Mortagne-au-Perche Mortagne au perche Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche, Orne Autres Lieu Mortagne-au-Perche Adresse Stade de l'hippodrome de Mortagne-au-Perche Mortagne au perche Ville Mortagne-au-Perche lieuville Stade de l'hippodrome de Mortagne-au-Perche Mortagne au perche Mortagne-au-Perche Departement Orne

Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mortagne-au-perche/

La Vélorution à Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 2022-05-07 was last modified: by La Vélorution à Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 7 mai 2022 Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne