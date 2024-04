La Véloperche 1ère édition Mortagne-au-Perche, dimanche 19 mai 2024.

La Véloperche 1ère édition Mortagne-au-Perche Orne

Les Randonneurs du Perche organisent la première édition de La Véloperche.

Village accueil place du Général de Gaulle à partir de 7h30 et départ de 8h à 10h (parking rue Montcacune).

Deux distances pour chaque pratique

– Gravel une nouvelle façon de découvrir le territoire du Perche 65 km et 100 km

– Vélo route sur les routes vallonnées du parc naturel régional du Perche 60 km et 100 km circuit familles 25 km

– VTT des parcours tout terrain au plus près de la nature 30 km et 55 km

En fonction de votre matériel, tous ces tracés sont ouverts à la pratique du vélo à assisance électrique.

Traces GPX et feuilles de route fournies. Mise en avant des points d’intérêt touristiques des parcours.

Restauration grill, crêpes, buvette produits locaux

Tris sélectif dans le village et les lieux de ravitaillement.

Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

L’événement La Véloperche 1ère édition Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-04-03 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE