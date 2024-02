La vélo rando du vélo club Blagnacais – Dimanche 18 février Salle de Barricou Beauzelle, dimanche 18 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Une journée dédiée au cyclotourisme vous attend, avec plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux et toutes les envies. En fonction de vos préférences et de votre condition physique, vous aurez le choix parmi les itinéraires suivants :

3 circuits principaux : 43, 68 et 86 kilomètres.

2 variantes : 81 et 73 kilomètres

Ces 5 itinéraires seront balisés, avec un point de ravitaillement commun.

Salle de Barricou 6 Rue de la Rhune, 31700 Blagnac Beauzelle 31700 Haute-Garonne Occitanie

