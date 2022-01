La Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne Charnay-lès-Mâcon, 14 mai 2022, Charnay-lès-Mâcon.

16 EUR 4ème édition de la Vélo Gourmande en Sud-Bourgogne ! Organisée par l’Office de Tourisme Mâcon Sud-Bourgogne et la Vélo-Gare du Mâconnais, ce parcours épicurien à vélo permet de découvrir le vignoble du Mâconnais autrement.

Le circuit de 25 km, ponctué de pauses gourmandes et de dégustations des vins locaux, sillonne les paysages vallonnés du Sud-Bourgogne. De belles découvertes œnologiques et de terroir dans un cadre bucolique au cœur d’un terroir de vignes réputé.

charnay@macon-tourism.com +33 3 85 21 07 17

