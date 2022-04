LA VÉLO-FOURCHETTE 2022 : BOUCLE N°7 QUELAINES-SAINT-GAULT MÉRAL Quelaines-Saint-Gault, 18 juin 2022, Quelaines-Saint-Gault.

LA VÉLO-FOURCHETTE 2022 : BOUCLE N°7 QUELAINES-SAINT-GAULT MÉRAL Lieu-dit Le Bignon Ferme du Bignon Quelaines-Saint-Gault

2022-06-18 – 2022-06-18 Lieu-dit Le Bignon Ferme du Bignon

Quelaines-Saint-Gault 53360 Quelaines-Saint-Gault

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo ! Et aussi des fermes boulangères, des fermes cidricoles et brassicoles !

10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie du Bignon à Quelaines-Saint-Gault, puis dégustation fromages

12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).

13h30-15h30 : vélo jusqu’à la brasserie de l’Oudon.

15h30 : Début de la visite de la ferme et brasserie de l’Oudon, puis dégustation de bières.

Retour à vélo à partir de 17h

Modalités pratiques :

Gratuit. Sur inscription sur www.civambio53.fr dès le 25 avril 2022

La Vélo Fourchette, la Route des Fromages Mayennais à Vélo !

