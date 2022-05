LA VÉLO AGGLO RÉTRO Laval, 3 juillet 2022, Laval.

LA VÉLO AGGLO RÉTRO Laval

2022-07-03 – 2022-07-03

Laval Mayenne Laval

13.5 EUR C’est le moment de ressortir votre vieux biclou : le dimanche 3 juillet, la 6ème édition de la Vélo Agglo Rétro s’élancera sur les routes de la campagne mayennaise pour une promenade familiale et festive, aux couleurs vintage. Le rendez-vous est fixé sur l’esplanade du Château-Neuf, dès 10h. Au son de l’accordéon de Guy, les participants sont invités à former le cortège qui traversera le centre-ville et prendra la direction de Bonchamp, en empruntant les pistes cyclables. Vers 11h30, une pause apéro cacahuètes musicale permettra à chacun de se réhydrater, à Bonchamp (espace Galbé), en compagnie du Quartet Jazz de Michel Gasche. Les cyclos mettront ensuite le cap sur Argentré. Derrière la mairie, à partir de 13h, ils seront invités à sortir leur repas du sac ou à consommer un panier pique-nique préparé par Gogogamelle (sur réservation), tandis que la Compagnie Magic Meeting assurera l’ambiance avec Le Plus petit Tour de France du Monde. Pendant la pause déjeuner, un concours d’élégance permettra d’élire la plus belle Paulette… Après avoir rechargé les batteries, tout le monde se remettra en selle à 14h45. Direction : La Chapelle-Anthenaise où une dégustation de jus de fruit sera offerte (vers 15h45). Puis, de nouveau, on enfourchera les vélos par la piste cyclable de Louverné et le halage, avant une pause bonbons à l’écluse Belle Poule (17h30). Histoire d’apprécier quelques confiseries aux saveurs d’autrefois en écoutant les chansons rétro des Miss Tinguettes. En début de soirée, l’ensemble du peloton sera invité à regagner la halte fluviale de Laval, l’étape finale. Cette année encore, l’association Place au Vélo ainsi que les Audax Lavallois participent à l’organisation et à l’accompagnement technique, le long du parcours. Inscription à partir du 16 mai à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur la billetterie de notre site internet : nhttps://www.laval-tourisme.com/boutique-0

La Vélo Agglo Rétro – Journée à vélo vintage

+33 2 43 49 45 26

Laval

