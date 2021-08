Paris SUPERSONIC île de France, Paris La Veine • Sebastien Delage SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

La Veine • Sebastien Delage SUPERSONIC, 14 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 14 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic ! LA VEINE La Veine, car dans leurs veines coule le même sang. Forts de leur complicité, ces quatre frères mettent en musique des poèmes à la sueur d’un rock qui transpire. Un univers à la fois romantique et spontané, élégant et déprimé, un Alain Bashung sur une instru à la Bombay Bicycle Club. SEBASTIEN DELAGE “Sébastien Delage offre un univers bipolaire qui lui ressemble et qui s’articule autour d’une musique qui peut passer brutalement du majeur au mineur. Il y expulse ses démons et ses désirs, souvent confondus d’ailleurs. Le parti pris pour les arrangements est radical, il faut que ça soit organique : guitare-basse- batterie-voix. Ses inspirations vont de Big Thief, à Angel Olsen en passant par Chad VanGaalen et Radiohead… mais en français.” Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

