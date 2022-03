LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL – RESURGENCE Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Maurice-Navacelles

LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL – RESURGENCE Saint-Maurice-Navacelles, 26 mars 2022, Saint-Maurice-Navacelles. LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL – RESURGENCE Saint-Maurice-Navacelles

2022-03-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-26 20:00:00 20:00:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles Une soirée contée à l’image des veillées d’antan pour dire, vivre et partager notre rapport à la nature Du 22 au 26 mars la Cie Alégria Kryptonite sera en résidence à la salle des fêtes de Saint-Maurice-Navacelles. C’est l’occasion pour elle de préparer la randonnée-spectacle Gardarem Lo Moral qui sera présentée samedi 7 mai sur la commune de Sorbs. Vendredi 26 mars, retrouvez-nous pour une mise à l’eau, la présentation d’une étape de travail, un repas partagé et une veillée d’histoires. Le projet, Gardarem lo moral, est un support pour relancer ensemble des récits, pour faire communauté, pour passer un moment convivial ensemble. Chacun pourra partager, mettre en commun des histoires, des rêveries autour du rapport de l’humain à la nature sur les Causses et ailleurs… Qui sait, pourrons-nous, peut-être, trouver d’autres pistes d’histoires possibles ? Une soirée contée à l’image des veillées d’antan pour dire, vivre et partager notre rapport à la nature Du 22 au 26 mars la Cie Alégria Kryptonite sera en résidence à la salle des fêtes de Saint-Maurice-Navacelles. C’est l’occasion pour elle de préparer la randonnée-spectacle Gardarem Lo Moral qui sera présentée samedi 7 mai sur la commune de Sorbs. resurgence@lodevoisetlarzac.fr +33 4 67 44 24 60 https://www.festival-resurgence.fr/telecharger-le-programme-de-la-saison Une soirée contée à l’image des veillées d’antan pour dire, vivre et partager notre rapport à la nature Du 22 au 26 mars la Cie Alégria Kryptonite sera en résidence à la salle des fêtes de Saint-Maurice-Navacelles. C’est l’occasion pour elle de préparer la randonnée-spectacle Gardarem Lo Moral qui sera présentée samedi 7 mai sur la commune de Sorbs. Vendredi 26 mars, retrouvez-nous pour une mise à l’eau, la présentation d’une étape de travail, un repas partagé et une veillée d’histoires. Le projet, Gardarem lo moral, est un support pour relancer ensemble des récits, pour faire communauté, pour passer un moment convivial ensemble. Chacun pourra partager, mettre en commun des histoires, des rêveries autour du rapport de l’humain à la nature sur les Causses et ailleurs… Qui sait, pourrons-nous, peut-être, trouver d’autres pistes d’histoires possibles ? CIE ALEGRIA KRYPTONITE

Saint-Maurice-Navacelles

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Maurice-Navacelles Autres Lieu Saint-Maurice-Navacelles Adresse Ville Saint-Maurice-Navacelles lieuville Saint-Maurice-Navacelles Departement Hérault

Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-navacelles/

LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL – RESURGENCE Saint-Maurice-Navacelles 2022-03-26 was last modified: by LA VEILLEE : GARDAREM LO MORAL – RESURGENCE Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 26 mars 2022 Hérault Saint-Maurice-Navacelles

Saint-Maurice-Navacelles Hérault