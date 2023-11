La Veillée Drag – Mythes et légendes Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 02 novembre 2023

de 20h00 à 23h55

La Veillée Drag vous attend pour son édition spéciale mythes et légendes. Mythologie grecque, fêtes mexicaines ou légendes vous seront racontées en lipsync, danse, chant… Nous accueillons nos talentueux.ses artistes Calypso Overkill, Quetzal, Rico Tourky-Brille qui seront présenté.es par vos hosts préféré.es Apollon d'Angelo et Pamp Le Mousse !

Entrée libre dès 20h – PAF libre

Début des shows à 21h Bar associatif et petite restauration sur place Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

