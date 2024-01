La Veillée Drag – Les 7 péchés capitaux Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 20h00 à 23h55

.Public adultes. gratuit

Le retour de la veillée Drag mensuelle au Centre lgbtqi+ en 2024 !

Pour cette reprise, un inventaire des 7 péchés capitaux repris par nos Drags Kings, Queens et Queers.

Soyez au rendez-vous …

De retour pour 2024 pour vous présenter sur scène les plus grands vices… ou peut-être pour les réhabiliter ? Orgueil, colère, paresse, luxure, gourmandise, envie et avarice seront illustrées par nos drag queens/kings et queers.

Nos pécheurs et pécheresses de janvier seront Jaybee, Oona, Notre-Gars des Flores et nos hosts Apollon d’Angelo et Pamp Le Mousse.

Attention, la date est exceptionnellement un samedi !

Venez nombreux.ses…

Entrée dès 20h, début du show à 21h

Prix libre – Bar associatif et petite restauration

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact :

@pôleculturecentrelgbt