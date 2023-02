La Veillée Drag fête l’Amour ! Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France Paris Catégories d’Évènement: île de France

La Veillée Drag fête l'Amour ! Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France, 2 février 2023, Paris. Le jeudi 02 février 2023

de 20h00 à 23h30

. gratuit PAF libre pour soutenir les artistes Le rendez-vous DRAG mensuel du Pôle Culture, chaque 1er jeudi du mois au Centre LGBTQI+ La Veillée Drag arrive un peu en avance sur la Saint Valentin. Drag Kings, drag Queens, drag Queer seront présent.es pour vous parler d’amour et déconstruire vos préjugés. L’amour sera abordé dans ses nombreuses déclinaisons : amitié, amour de soi, polyamour… Un blind test sur les meilleurs sons de love aura lieu dès 20h30, après le vernissage de l’exposition Drag King – Masculinités critiquées ou rêvées, par Tr.Ash Colors !

Avec nous : Flo' Délice, Leonie styx, Charlie d'Emilio, et enfin Polydoris et Apollon d'Angelo comme hosts de soirée ! Centre LGBTQI+ de Paris et d'Île-de-France 63 Rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org

