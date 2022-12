La Veillée Drag fait son cirque ! Centre LGBTQI+ Paris Ile de France Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La Veillée Drag fait son cirque ! Centre LGBTQI+ Paris Ile de France, 5 janvier 2023, Paris. Le jeudi 05 janvier 2023

de 20h00 à 23h30

. gratuit

Pour sa 4ème édition, le drag show du Pôle Culture du Centre LGBTQI+ Paris IdF vous propose une immersion dans le monde du cirque. La Veillée Drag, c’est le nouveau rdv du Pôle Culture du Centre LGBTQI+, le premier jeudi de chaque mois. Pour sa 4ème édition, le drag show du Centre LGBTQI+ de Paris et d’Île-de-France vous propose une immersion dans le monde du cirque. Un univers où les drags en tout genre ont su s’épanouir. Une diversité d’artistes : kings, queens, créatures, queer se donnent rendez-vous pour une soirée autour de performances parfois acrobatiques. Apollon d’Angelo et Polydoris vous accueilleront, en compagnie d’Arsenika, Lewis Raclette, Natrix, et Rainbow Princess ! Centre LGBTQI+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

