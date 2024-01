La Veillée Drag – Edition Santé Mentale Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 23h55

.Public adultes. gratuit

Prix libre

Nouvelle édition de la Veillée Drag spéciale Santé Mentale

L’équipe de la Veillée

Drag est heureuse de vous annoncer la tenue de la prochaine édition spéciale

Santé Mentale le jeudi 1er février !

Comme toujours, @pamplemousse_off et

@apollon_d_angelo seront les hosts de la soirée, et iels ont invité pour

l’occasion les brillant.es @1000pertuis @victoriasucrette et

@irvikuva

Au programme : une performance thématique et une

performance libre par artiste.

Rendez-vous le jeudi 1er février à partir de 20h.

Entrée prix libre. Bar associatif et petite restauration sur place.

Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact :

@pôle culture Veillée Drag février