La Veillée Drag – Edition Disco Centre lgbtqi+ Paris Ile de France Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 décembre 2023

de 20h00 à 23h55

.Public adolescents adultes. gratuit

PAF libre

Dernière édition de l’année pour la Veillée Drag du Centre lgbtqi+ de Paris IdF, avec une édition Disco pleine de paillettes !

Retrouvez la Veillée Drag pour son édition disco !

Lipsync, danse, chant vous rappellerons les années pantalons patte d’eph’ et boules à facettes… Nous accueillons nos incroyables artistes Miss Tizy, Egon Centrik et Al Pagay qui seront présenté.es par vos hosts Gemini K (en superbe remplacement provisoire d’Apollon d’Angelo) et Pamp Le Mousse !

Entrée PAF libre dès 20h

Début des shows à 21h

Bar associatif et petite restauration.

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

@pôleculturecentrelgbt