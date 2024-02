La Veillée Cie OPUS Bouillac, dimanche 24 mars 2024.

La Veillée Cie OPUS Bouillac Aveyron

La Grange du château Bouillac 17h

Un jour, il m’a dit j’ai eu une idée ! alors j’ai répondu C’est bien… Mais elle doit s’ennuyer toute seule…! .

Mme Champolleau, Mr Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison.

Guillaume animera la soirée, Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation…

Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parlera des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou des fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel…

Durée 1h55. Tout public à partir de 8 ans. Tarif Unique 5€.

Billetterie en ligne sur le site de Decazeville Communauté et à l’Office du Tourisme et du Thermalisme.

Decazeville Communauté (Service culture) 05 65 43 95 155 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Bouillac 12300 Aveyron Occitanie

L’événement La Veillée Cie OPUS Bouillac a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté