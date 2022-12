La veillée calendale La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-14 15:00:00 – 2022-12-14 19:00:00

La veillée calendale

Médiathèque Place Voltaire La Roque-d'Anthéron

Des chansons issues du folklore aux adaptations dans la langue de Mistral, des galéjades en passant par l'évocation des 13 desserts et des symboles rattachés à cette période de l'année, venez partager une soirée autour des traditions de notre belle région, en compagnie d'André Chiron et de son contrebassiste. Sensibilisation sur les traditions et les veillées calendales

