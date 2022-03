La Veillée Calendale Allauch, 16 décembre 2022, Allauch.

La Veillée Calendale Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

2022-12-16 – 2022-12-16 Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende

Allauch Bouches-du-Rhône

Ponctuée de chants et de contes, cette soirée est un retour dans le temps durant lequel vous revivrez les fêtes d’antan.



Un rituel du passé, chargé de coutumes et de croyances que le groupe Saint-Eloi du Logis-Neuf vous invite à revivre. Une veillée comme autrefois autours de contes, animée de chants et de musique.



Vous pourrez y écouter les récits des gardiens de la mémoire provençale et les musiques traditionnelles des tambourinaires du Logis-Neuf.

La veillée calendale est l’un des moments incontournables de Noël en Provence.

Espace Culturel et Sportif Robert Ollive 893 Avenue Salvador Allende Allauch

