2022-07-13 – 2022-07-13 Saint-Merd-les-Oussines

Dès 6 ans, gratuit sur réservation Contes, légendes, chansons, anecdotes et devinettes du Limousin… Suivez la conteuse Sandrine Gniady et son musicien dans un voyage à dos d’imaginaire au cœur des pierres millénaires du site antique des Cars. A 15h sur le site Gallo-romain des Cars

