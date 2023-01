La Vauclairienne : Randonnée pédestre, VTT, Trail Montpon-Ménestérol, 21 mai 2023, Montpon-Ménestérol Montpon-Ménestérol.

La Vauclairienne : Randonnée pédestre, VTT, Trail

CHS Vauclaire Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne Vauclaire CHS Vauclaire

2023-05-21 08:00:00 – 2023-05-21

Vauclaire CHS Vauclaire

Montpon-Ménestérol

Dordogne

Montpon-Ménestérol

La Vauclairienne : VTT : 24, 32, 40 et 50 kms, des circuits balisés de 8 kms pour les – de 12 ans avec accompagnateur : 6 €, 4 € pour les accompagnateurs des – de 12 ans, gratuit pour les – de 12 ans. Rando pédestre : 8 et 14 kms : 5€, Trail : 8, 14 et 24 kms : 5 €. Restauration possible. RDV à 8h au CHS Vauclaire : 06.89.11.01.83.

La Vauclairienne : VTT : 24, 32, 40 et 50 kms, des circuits balisés de 8 kms pour les – de 12 ans avec accompagnateur : 6 €, 4 € pour les accompagnateurs des – de 12 ans, gratuit pour les – de 12 ans. Rando pédestre : 8 et 14 kms : 5€, Trail : 8, 14 et 24 kms : 5 €. Restauration possible. RDV à 8h au CHS Vauclaire : 06.89.11.01.83.

+33 6 89 11 01 83 Club Omnisport CHS Vauclaire

Club Omnisports de Vauclaire

Vauclaire CHS Vauclaire Montpon-Ménestérol

dernière mise à jour : 2023-01-10 par