La Variante fête ses 30 ans !

La compagnie Aixoise de théâtre La Variante fête ses 30 ans et organise une soirée festive : exposition photographique, vidéos, lectures et extraits de spectacles sont au programme. Ce sera aussi l'occasion de rendre hommage à Michel Ducros, co-fondateur de la compagnie avec Valérie Hernandez.

